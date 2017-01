Gestione dei conflitti: esercizi e tecniche da applicare al lavoro, in classe e famiglia

Ci sono i periodi in cui ci capita di rimanere bloccati in atteggiamenti conflittuali. Perfino in vacanza, perfino con la persona più amata, litigare sembra inevitabile, e ci si colpevolizza o si colpevolizza l’altro, per non riuscire a evitarlo. La vicinanza e la convivenza sono difficili. E’ una questione di distanze, di confini invisibili e assolutamente soggettivi da rispettare e da far rispettare.

I porcospini e la gestione dei conflitti

Esercizi e tecniche per la gestione dei conflitti

1. Fare un elenco delle possibili situazioni di conflitto

Anna è entrata urlando nell'ufficio

Giovanni non mi ha richiamata anche se me lo aveva promesso

L'uomo mi ha superato in coda

X mi ha detto che avevo fatto male il lavoro solo perché non lo ha guardato bene

Y non ha eseguito il compito come doveva

Z è arrivato in ritardo anche se gli avevo detto che era importante

Q mi ha insultata

2. Indagine su cosa ha causato il conflitto

Il fatto che Anna sia entrata urlando in ufficio significa che non rispetta il mio ruolo (emozione: come mi avessero calpestato)

Il fatto che Giovanni non mi abbia richiamato significa che non mi pensa (emozione: come fossi abbandonato)

Il fatto che l'uomo mi abbia superato in coda significa che al mondo non c'è più giustizia (emozione: come se tutto fosse sbagliato)

Il fatto che X abbia criticato il lavoro significa che non gli importa dei nostri obiettivi (emozione: delusione)

Il fatto che Y non abbia eseguito il compito significa che non mi rispetta (emozione: rabbia)

3. Formulare ipotesi sulla nascita del conflitto

Anna era spaventata, Anna aveva un granchio appeso alla gonna, Anna non conosce il mio ruolo, Anna non conosce i miei obiettivi, Anna è diventata sorda

Giovanni è finito in un burrone, Giovanni ha perso il numero telefonico, teme orribilmente le cornette del telefono, ha perso la voce, non vuole più vedermi

L'uomo stava correndo all'ospedale con il figlio in pericolo, si sente più potente quando supera le altre automobili, odia le auto come la mia

4. Fare domande per verificare le ipotesi

Temi qualcosa? Hai un granchio attaccato alla gonna? Sai a cosa serve qui la mia presenza?

Sei finito in un burrone? Hai perso il numero telefonico? Temi orribilmente le cornette del telefono?

5. Il senso dell'umorismo