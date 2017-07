Get up! Ecco il nuovo album di Ben Harper

Non si hanno ancora molte notizie del nuovo lavoro di Benjamin Chase Harper, più semplicemente Ben Harper, ma quelle che si hanno già bastano per far intuire che si tratterà di un lavoro straordinario. Il disco sarà disponibile a fine gennaio prossimo, a pochi mesi da By my Side, retrospettiva attesa per il 16 ottobre prossimo che raccoglie i brani preferiti e selezionati dallo stesso Ben Harper. Uscirà per la storica etichetta di Memphis Stax Records/Concord Music Group, la stessa che fu casa discografica tra gli altri di Otis Redding e Isaac Hayes, ma soprattutto Get Up! segnerà un'importante collaborazione con l'armonicista blues Charlie Musselwhite. Musselwhite, vera e propria leggenda del blues, è stato definito da Big Joe Williams "uno dei più grandi armonicisti del country blues", nonostante Charlie sia stato leader di band electric blues. La sua carriera inizia negli anni '60: dopo essersi trasferito da Memphis a Chicago, diviene presto presenza importante nei club blues locali, suona dal vivo con grandi personaggi come Little Walter e Sonny Boy Williamson II e, prima di formare il suo primo gruppo, incide dischi con Tracy Nelson e Big Walter Horton. Più recentemente ha suonato in numerosi album di musicisti contemporanei, tra cui Mule Variations di Tom Waits e Suicide Blonde degli INXS. Tornando a Get Up!, l'album registrato a Los Angeles, è stato prodotto dallo stesso Ben Harper che, a proposito, ha dichiarato: "Io e Charlie era da più di dieci anni che volevamo fare questo disco e adesso non vedo l'ora di proporlo dal vivo… Ci siamo incontrati su un palco, entrambi suonavamo con John Lee Hooker e da subito ci siamo trovati in sintonia. Entrare finalmente in studio insieme è stato come un naturale completamento di quel feeling iniziale". L'album sarà in venduta il 29 gennaio prossimo, ma intanto godiamoci il video di un'altra grande collaborazione di qualche anno fa: Ben Harper e The Blind Boys of Alabama nell'altrettanto grande album del 2004 There Will be a Light, al quale collaborò anche Charlie Musselwhite.