Geyser e ghiaccio alleati del viso

Volete la pelle dal colorito sano, perfettamente pulita, liscia e delicata? Allora stimolate la circolazione sanguigna con metodi naturali, per esempio con un bell'allenamento dei vasi sanguigni e capillari. Fateli dilatare e restringere diverse volte di seguito e la pelle risplenderà, ben nutrita dal maggior apporto di sangue, disintossicata per aver eliminato tutte le impurità attraverso i pori momentaneamente dilatati. E' un trattamento cosmetico che potete fare agevolmente anche in casa vostra, il bagno di vapore. L'occorrente: una pentola, una bacinella, una coperta, un piccolo cuscino, asciugamani, acqua bollente e acqua molto fredda (o cubetti di ghiaccio). A piacere anche dei fiori di camomilla. Fate bollire l'acqua e, se volete, versatevi una manciata di fiori di camomilla oppure alcuni sacchetti. Nel frattempo preparate sul tavolo cuscino, coperta e bacinella, in cui avrete versato l'acqua o l'infuso di camomilla. Sedetevi davanti alla bacinella, appoggiando le braccia comodamente sul cuscino e piegando sopra di essa la testa. Con il plaid coprite testa e spalle, in modo da "imprigionare" tutto il vapore. Lasciatelo agire per alcuni minuti, poi coprite la bacinella mentre vi sciacquate il viso con acqua fresca. Potrete aggiungervi qualche cubetto di ghiaccio per renderla più fredda. L'operazione va ripetuta un paio di volte: vapore e sciacquo freddo terminando con quest'ultimo. Mentre il viso è ancora caldo, potete anche procedere ad eliminare con delicatezza eventuali punti neri o altre impurità. Al termine dell'applicazione, spalmate una crema lenitiva e nutriente adatta alla vostra pelle, e attendete almeno mezz'ora prima di truccarvi o uscire all'aperto. Gudrun Dalla Via