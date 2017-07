Ghiaccioli al latte d’oro fatti in casa con la curcuma, ricetta facile

Le virtù del latte d'oro (Golden milk), bevanda di origine indiana a base di curcuma, cannella, miele e latte vegetale, sono conosciute e apprezzate ormai in tutto il mondo. In inverno, bere una tazza di latte d'oro caldo è un toccasana per il corpo e per la mente, che mantiene attivo il metabolismo, riscalda, contrasta l’invecchiamento e gli stati infiammatori dell’organismo. Quando il caldo si fa sentire, però, non sempre viene voglia di prepararsi qualcosa di caldo da bere, benché delizioso…

Ecco il nostro suggerimento: cucinate il vostro latte d'oro alla curcuma seguendo la ricetta classica, poi fatelo raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché versatelo negli appositi stampi da ghiacciolo. Riponete gli stampi in freezer, e il gioco è fatto. Avrete la versione estiva e dissetante del vostro latte d’oro, coccola alla curcuma. Gradevolmente dolci e speziati, i ghiaccioli al latte d'oro (proprio come il gelato al latte d'oro), conservano le proprietà benefiche dell’antica bevanda e sono amatissimi dai bambini!

Ingredienti per 8 ghiaccioli al latte d'oro

3 tazze di latte di riso integrale biologico

2 cucchiaini di pasta di curcuma fatta in casa (in alternativa si può usare la curcuma in polvere - 3 cucchiaini scarsi)

1 cucchiaino di cannella in polvere

3 cucchiaini di miele di acacia o millefiori

3 cucchiaini di olio di mandorle dolci per uso alimentare (oppure olio extravergine di oliva)

8 stampi da ghiacciolo

8 bastoncini di legno

Preparazione

Versare il latte di riso in un pentolino, aggiungere la pasta di curcuma e scaldare fino a quando si vedrà fumare la bevanda. Spegnere e aggiungere il miele, l’olio e la cannella. Mescolare bene. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Versare negli stampi da ghiacciolo riempiendoli per ¾ e inserire l’apposito bastoncino di legno. Mettere a congelare per una notte o comunque fino a quando il ghiacciolo si sarà formato.

Notizie e consigli

Tirare fuori dal freezer i ghiaccioli qualche minuto prima dell'uso e, se serve, scaldare gli stampi con le mani per sformarli. Al posto dei classici bastoncini per ghiacciolo è anche possibile utilizzare dei legnetti ben puliti, o degli stampi di forme particolari.