Giappone. Emozione o memoria

11 marzo 2011, 14:46 (ora locale). A un centinaio di chilometri al largo della costa nordorientale del Giappone, si verifica un sisma di magnitudo 9. Alla scossa segue uno tsunami che devasta la prefettura di Miyagi. Pochi giorni dopo, a causa di quegli eventi e di errori nella gestione della centrale di Fukushima, avviene il peggior disastro nucleare dopo Chernobyl. Le vittime saranno oltre 19mila. Due i reattori che resteranno attivi sui 54 presenti in Giappone. A un anno di distanza il popolo nipponico sta ancora cercando di rialzarsi e capire da dove ripartire. Quello che in molti continuano a definire effetto emotivo, per noi si chiama memoria.