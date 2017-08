Giappone oggi: tra tradizione e occidentalizzazione

"Il Giappone è stato diffidente per storia fin dagli albori della propria civiltà, respinse, infatti, i commercianti stranieri per diversi motivi: sia per il timore di una contaminazione delle proprie usanze e della tradizione, sia per una convinzione di intrinseca superiorità (non dimentichiamo che i marinai e i commercianti che sfidavano il mare per mete così lontane non erano certo la parte migliore delle nostre società)". Relativamente poco tempo fa, quando, dopo averci rincorso, ed in certi casi superati, nel boom tecnologico, ha visto il crescente interesse della nostra civiltà nei confronti della loro cultura, di conseguenza è "avvenuta una commercializzazione del sapere che ha creato molte correnti e sfumature nella trasmissione delle varie discipline, con la nascita di numerose scuole che rispondono a esigenze e tempistiche occidentali e altre che rifiutarono la contaminazione irrigidendosi sempre di più". Proprio queste ultime sembrano godere oggi una nuova rivalutazione all'interno del Giappone in quanto sono le uniche che hanno il diritto di presentarsi come continuatrici e portatrici di quei valori che sono da sempre considerati patrimonio nazionale e anche poiché esse appaiono come una risposta concreta al turbinio che è causato dalla mancanza di valori definiti". "L'appartenenza a queste scuole non deve essere considerata una anacronistica risposta di fuga dalla realtà e da questo tempo, ma una cosciente possibilità di perseguire una condotta personale che porti alla completa soddisfazione nella propria esistenza". Massimiliano Percio