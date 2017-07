Giardino per anziani

Si presenta così: vialetti pavimentati con corrimani di sicurezza, spazi verdi e panchine poste all'interno dell'omonima residenza per anziani (Rsa) della Fondazione Don Gnocchi. L'inaugurazione del "Giardino Alzheimer" è per il 28 giugno 2002 alle 11.00, quando l'assessore alla Famiglia e politiche sociali della Regione Lombardia, Giancarlo Abelli, e dall'assessore ai Servizi sociali del Comune di Milano, Tiziana Maiolo presenteranno al pubblico questa struttura unica in città e all'avanguardia in Italia.