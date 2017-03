Gilda Bojardi: comfort, flessibilità e natura nelle case del futuro

Abbiamo incontrato Gilda Bojardi per parlare di case e progetti per abitare: direttore di Interni, la rivista italiana che guida con straordinario successo dal 1994 e che ha trasformato da semplice magazine in un vero e proprio sistema di strumenti di comunicazione, ha ideato il cosiddetto Fuorisalone, sistema di eventi che coinvolgono la città durante la settimana del design e il Salone del Mobile, format che ha esportato da Milano in molte città del mondo, da Stoccolma a New York. Con le competenze giornalistiche, imprenditoriali e anticipatrici mostrate nella sua carriera, è la persona giusta per raccontare, con cognizione di causa e da un osservatorio assolutamente esclusivo, come saranno le case del prossimo futuro. Oltre a quelle del presente che ama e in cui le piace vivere.

In evidenza: vista notturna dell'esterno della casa di vacanza di Gilda Bojardi in Sicilia © Maurizio Marcato