Ginevra 2008 , una Fiat verdissima

Al Salone di Ginevra 2008 , Fiat presenta uno stand realizzato in collaborazione tra il Centro Stile Fiat e l'agenzia di global design "GTP-Gruppo Thema Progetti", dove illustra il proprio impegno nel campo della tutela dell'ambiente e della mobilità sostenibile. Il Lingotto usa auto d'impatto: ci sono la Concept car 500 Aria e il prototipo Panda Aria (foto). Accanto a questi particolari esemplari, sfilano sulla passerella svizzera altri modelli Fiat che fanno registrare un valore di emissioni di CO2 inferiore a 120 g/km. Ecco allora una Fiat 500 Sport equipaggiata con il propulsore a benzina da 1,2 litri abbinato al cambio robotizzato Dualogic. Spazio anche per una Panda Panda Climbing, ambasciatrice dell'ampia e articolata gamma Natural Power di vetture con propulsori a doppia alimentazione metano/benzina. Infine, i modelli Grande Punto e Bravo equipaggiati con i propulsori Multijet da 1,3 e 1,6 litri.