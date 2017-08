Giocare fa bene… alle nostre città

Parte da domani, 15 ottobre, in tutte le città italiane CriticalCity Upload, il primo gioco di trasformazione urbana rivolto a tutti i giovani. Come si gioca? Sul sito www.criticalcity.org tutti i giocatori potranno leggere le consegne e le istruzioni per portare a compimento alcune missioni creative, ordinate per livello e per punteggi. Le missioni creative proposte sono varie, e tra le tante, c'è anche un focus sull' ambiente e sulla sostenibilità. Si chiederà per esempio ai partecipanti di realizzare una scultura utilizzando oggetti di recupero, di rendere visibile la fauna di un luogo, di comprare delle uova in una fattoria, di nutrire un animale randagio. I giocatori decideranno quale missione compiere e con chi, scenderanno nel campo di gioco che è la città documentando l'azione e una volta a casa pubblicheranno sul sito le prove dello svolgimento, guadagnando punti. Man mano saliranno in classifica e sbloccheranno l'accesso a missioni sempre più complesse. Il gioco sperimenta per la prima volta nel nostro paese un nuovo tipo di progetto che utilizzando la potenza del web chiede ai partecipanti di compiere azioni utili e creative nel mondo reale. Abbiamo chiesto ad Augusto Pirovano, il giovane fondatore di CriticalCity Upload, che cosa si aspetta da questo progetto: "Quello che ci auguriamo è che Upload sia in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi e possa diventare uno strumento usato per scoprire nuove abilità, divertirsi, incontrarsi e contribuire alla riappropriazione e al cambiamento degli spazi pubblici delle nostre città". Allora, tutti pronti per iniziare a giocare a migliorare le nostre città?