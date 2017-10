l’Europa dei parchi

Il primo parco europeo fu istituito 93 anni fa, il 24 maggio 1909, in Svezia. Da quella storica data il processo di costituzione di aree protette si è allargato a macchia d'olio coinvolgendo a più riprese tutta l'Europa. Oggi lungo tutto il territorio italiano possiamo contare su ben 671 aree protette, nella maggior parte di competenza regionale. Grazie a queste realtà, che sono delle vere e proprie oasi per gli amanti della natura, si riesce a mantenere in vita la biodiversità. Piante e animali, che altrimenti non avrebbero più posti compatibili con le loro esigenze vitali, vi trovano rifugio. Tra questi vale la pena ricordare il lupo, l'aquila reale, la lince, l'asinello dell'asinara o la foca monaca. Il panorama italiano delle Aree protette è il più ricco d'Europa e dimostra che l'istituzione di un parco non significa una lista di divieti da subire, fanno sapere i responsabili del sistema parchi. A parte il famigerato divieto di caccia, i parchi offrono una vasta gamma di attività e incontri dove cultura, sport e natura vengono mescolati felicemente. Per il periodo della festa dei parchi Legambiente ha organizzato oltre cento iniziative lungo tutta la penisola. Tra queste attività possiamo esplorazioni in mountain-bike, bird watching, escursioni notturne, trekking e gite a cavallo sotto gli archi dell'acquedotto romano o corsi per cucinare con le piante spontanee. Per informarsi dove e come partecipare alle diverse iniziative: www.parks.it