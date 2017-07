I giovani e l’auto: meglio bicicletta, pc e smartphone

Smartphone e bicicletta anziché la macchina. La novità delle preferenze dei giovani d'oggi rispetto a quelli di una volta, che vedevano nella patente di guida e nella possibilità di avere un'automobile o di guidare quella dei genitori come il vero passaggio all'età adulta. Non è quindi il caso Volkswagen ad aver fatto passare la voglia ai tedeschi di avere un'automobile. Uno dei Paesi patria dell'automobile che sta vedendo, almeno nelle città, una certa diminuzione dell'utilizzo delle auto soprattutto da parte delle giovani generazioni. Nel 2010, solo il 7 per cento degli acquirenti d’auto tedeschi aveva meno di 29 anni. Quando nel 2000 era il 15 per cento del totale. Persino negli Stati Uniti il desiderio di avere al più presto una macchina non è più lo stesso: dal 1983 al 2010 i diciottenni che prendono la patente è diminuito addirittura del venti per cento.

Perché il calo

La situazione in Francia

E in Italia?