Genitori cinesi e ed eredità culturale

La rivoluzione culturale ha contribuito a dividere due generazioni. Prima del suo inizio, alla fine degli anni sessanta, la Cina affrontava stenti e povertà con un'incredibile forza di spirito, trainata unita dall'entusiasmo e dagli ideali di Mao. Dieci anni più tardi, il tentativo di demonizzare il passato e i crimini delle guardie rosse, instauravano un clima di sospetto e di terrore che segnava l'alba di un'epoca in cui i cuori si richiudevano e la necessità di provvedere esclusivamente a se stessi diveniva l'unica priorità. "Pensa solo a te stesso e non avrai guai", questa l'essenza di alcune massime che i genitori ripetevano ai figli nell'intimità familiare di quegli anni. Un terreno arido per coltivare sogni e ideali nelle menti dei giovani. A giorni nostri il libero mercato e le opportunità create dalla straordinaria crescita economica costituiscono il piatto più appetitoso per questa generazione di trentenni disconnessa dalla tradizione e disillusa nei confronti degli ideali comunisti. La speranza di ottenere benessere, felicità e gratificazione esclusivamente attraverso il danaro è una chimera che seduce con forza. Le sue vittime preferite sono i giovani nati nelle città dopo l'introduzione della legge di pianificazione delle nascite del 1977, decine di milioni di figli unici coi genitori a carico. Se in questo clima di competizione i valori dell'educazione confuciana sullo sviluppo delle virtù e l'interesse per le discipline tradizionali hanno poco seguito presso i giovani cinesi, non lo stesso si può dire per il mondo occidentale. Quando manifestiamo il nostro interesse per le medicine naturali, le arti marziali e i maestri taoisti veniamo guardati dai giovani cinesi con uno sguardo misto fra incredulità e scherno. "E' roba per anziani!" Può capitare di sentirsi dire. In effetti tra i praticanti di Tai Qi che si incontrano all'alba nei parchi i giovani sono rari. Se invece descriviamo le caratteristiche dell'ultima fuoriserie europea che sta per sbarcare sul mercato automobilistico cinese e sbadatamente affermiamo di possederne un esemplare, la nostra presenza si rivelerà particolarmente gradita e cominceremo a ricevere minuziose attenzioni e inviti a cena. Potrà sembrarci paradossale, ma oggi la speranza della Cina risiede nella generazione più anziana, quella che detiene il potere politico e che insegna nelle università. E' una generazione temprata da tribolazioni che non si lascia facilmente abbagliare dalle luci dei centri commerciali. In essa risiede lo spirito del paese. I suoi figli sono in avanscoperta, impegnanti altrove a giocare con i grandi numeri del fortunato momento economico. C'è solo da sperare che i giovani non si smarriscano e che un giorno ritornino a casa. Paolo Antonelli