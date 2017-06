Giovanni Storti. Quando corro ascolto solo il suono del mio corpo e della natura

È opinione comune che ad ogni attore brillante basti dismettere momentaneamente il ruolo di scena per lasciarsi invadere da una pensosità quasi melanconica che nessuno si aspetterebbe mai di poter cogliere in lui. Nel caso di Giovanni Storti, co-protagonista del notissimo trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ci accorgiamo, intervistandolo, di come l’umorismo collaudato e talvolta surreale espresso sul palcoscenico possa lasciare spazio ad un’indole tutt’altro che incline alla tristezza ma di certo particolarmente riflessiva e votata all’introspezione.

Il connubio fra trail running e resilienza

Come fronteggiare l'imprevedibile

Abitare lo spazio con spirito nomade