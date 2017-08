Giro Handbike 2016, il Giro d’Italia pedalato con le mani

Il Giro Handbike è un piccolo Giro d'Italia: con lo stesso agonismo ma senza la stessa frenesia di quello che i ciclisti professionisti affrontano ogni anno a maggio. Le emozioni però sono altrettanto intense per i concorrenti del Giro d'Italia Handbike. Si tratta di una corsa a tappe in cui a partecipare sono atleti con disabilità, per cui riescono a fare ciclismo pedalando con le mani.

Giro d'Italia handbike 2016: i volti noti