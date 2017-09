Girolomoni si fa in 5mila (metri quadrati)

La pagina di Girolomoni su Facebook ha raggiunto l'importante traguardo dei 5mila fan. Per l'occasione la cooperativa fondata da Gino Girolomoni con sede a Isola del Piano ha deciso di ringraziare gli utenti che ogni giorno commentano le storie, apprezzano i prodotti rigorosamente biologici e condividono le fotografie scattate dal monastero di Montebello, tutelando 5mila metri quadrati di foresta grazie al progetto "Foreste in piedi" di LifeGate, realizzato con la collaborazione di Icei.

"Foreste in piedi" partecipa alla tutela di 560 ettari di foresta amazzonica in Brasile. Un'area verde che il paese sudamericano ha dato in concessione d'uso alle 27 famiglie della comunità di San Pedro. Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione locale con attività che consentiranno di prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, le attività di caccia illegali e altri reati ambientali. L'obiettivo è introdurre nuove tecniche che incoraggino l'utilizzo delle risorse rinnovabili presenti nella foresta come resine, foglie, frutti oli vegetali ed essenziali.