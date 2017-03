Giulio Ceppi. Le case italiane e il metabolismo verso la sostenibilità

Ci sono oltre 19 milioni di caldaie in Italia. Circa il 70 per cento sono di tipo tradizionale, a bassa efficienza, mentre addirittura 7 milioni sono ormai obsolete, quindi a bassissima efficienza e con emissioni spropositate di CO2. Grazie alla sostituzione di solo queste ultime con le più moderne caldaie a condensazione, si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 di 5.908 kt/anno, pari al 7 per cento delle emissioni di gas serra del settore residenziale, mentre ogni famiglia potrebbe godere di un risparmio in bolletta tra il 20 e il 25 per cento (elaborazione Vaillant su dati Assotermica, Nielsen consumer panel 2015 e Acea – Associazione costruttori automobilistici europei – 2015). Questi dati sono stati diramati durante la presentazione a Milano di una nuovissima caldaia a condensazione, la prima marchiata Green IQ: “Abitare green: dalle buone intenzioni alle scelte responsabili, tendenze del comfort domestico e soluzioni immediate”.

La caldaia Vaillant Green IQ come primo tassello di sostenibilità

Gherardo Magri. Cosa vuol dire Green IQ e le prospettive nelle case italiane

