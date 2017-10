“Giusta misura”, farmaco contro l’ira

Galimberti evidenzia con assoluta trasparenza concettuale la natura dell'ira, distinguendola opportunamente dall'aggressività e, ricordando Aristotele, dall'odio. Ecco le sue puntuali affermazioni: " L'ira non è l'aggressività, che al pari della sessualità è una pulsione assolutamente fondamentale per la conservazione dell'individuo e della specie. L'ira è un sentimento mentale ed emotivo di conflitto con il mondo esterno o con se stessi che controlliamo poco e maneggiamo peggio perché, in preda all'ira, non siamo più padroni delle nostre azioni. Per questa sua componente irrazionale, l'ira, come ci ricorda Aristotele, non è da confondere con l'odio, che può raggiungere i suoi scopi distruttivi solo percorrendo rigorosamente le vie della razionalità". Galimberti, poi, ricorda giustamente il celebre passo dell'"Etica a Nicomaco" di Aristotele, dove si afferma che adirarsi in generale è facile, ma è cosa più difficile: "adirarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto, nel momento giusto e per la giusta causa". L'ira, depurata dai suoi eccessi virulenti, si configura come un tentativo di affermare sé stessi, il proprio orizzonte di senso, la scala dei propri valori, delle proprie scelte esistenziali; dunque, come ogni altra passione, non va compressa od occultata con ipocrisia, bensì va arginata con vivo senso del "limite", va espressa con "misura". Incanalando l'ira nella "giusta misura", l'uomo non solo è in grado di ottenere ciò che si è prefisso, ma rafforza anche la propria autostima. Il problema è che a furia di comprimere le nostre passioni o, all'opposto, a furia di scatenarle indebitamente, finiamo per rendere queste stesse passioni immorali e a non vederle più come dinamiche naturali del corpo e dell'anima in perfetta corrispondenza tra loro. In definitiva, l'ira esplode in tutta la sua virulenza, quando viene meno il concetto di giusta misura con i suoi connessi valori che, come ci ricorda la sapienza greca, consistono nel conveniente, nell'opportuno e nel doveroso.

Letture consigliate U. Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano, 2003. Uno dei nostri filosofi più originali e concettualmente profondi, in questo agile saggio, passa in rassegna i vizi capitali, per approdare, poi, ai nuovi vizi, intesi come "disastrosi inconvenienti" dell'età della tecnica.