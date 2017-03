Idrolati per pelle e capelli: cosa sono, a cosa servono e preparazioni fai da te

Durante la distillazione di una pianta o di una sua parte si estraggono due prodotti: l’olio essenziale, caratterizzato da composti liposolubili, e l’acqua aromatizzata. Entrambi sono intrisi dei principi attivi della pianta sottoposta alla lavorazione. Gli oli essenziali e le acque aromatiche, chiamate idrolati (e floreali quando sono ottenute dal processo di lavorazione di un particolare fiore), assorbono i principi attivi della pianta da cui sono estratti. Nel caso degli idrolati la concentrazione risulta più leggera ed essendo più delicati, privi di conservanti, sono ideali per chi ha pelli sensibili. La qualità e l’efficacia delle acque profumate dipendono da molteplici fattori, come la temperatura del processo di distillazione, il materiale dell’alambicco, il tipo di acqua impiegata per creare vapore e le caratteristiche della pianta. In genere, questi preparati sono estratti con procedimenti specializzati e sicuri e le materie vegetali da cui provengono derivano da agricoltura biologica.

Proprietà e usi

come lozione detergente e tonico per il viso da usare sia al mattino, prima di applicare la crema da giorno, sia la sera, come struccante;

come acqua aromatizzata per rinfrescare la pelle;

; come ingrediente per realizzare prodotti di bellezza fatti in casa.

