Additivi alimentari minaccia per la salute

Sul Medical Sentinel, rivista dell'Association of American Physicians and Surgeons, il dott, Russel L. Blaylock afferma che le ricerche in campo alimentare evidenziano la pericolosità per la salute di additivi quali quali glutammato monosodico, proteine vegetali idrolizzate, aspartame e aromi naturali, che sembra costituiscano una minaccia per la salute. Queste sostanze, aggiunte alle preparazioni alimentari per alterarne il sapore, avrebbero effetti deleteri sulle cellule nervose, causerebbero disturbi neurologici che vanno dall'emicrania al morbo di Parkinson e di Alzheimer, e sarebbero all'origine di infezioni e patologie endocrine. Le ricerche sugli additivi alimentari sono in corso dal 1999; le prove finora raccolte sulla loro pericolosità sono molteplici e potrebbero portare presto a vietarne l'uso.