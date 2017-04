Gli additivi alimentari più simpatici

Non bisogna avere necessariamente paura di quelle strane sostanze (gli additivi alimentari) che compaiono in etichetta sui prodotti alimentari, sotto forma di sigle (la lettera E seguita da tre cifre) oppure di termine chimico (altrettanto incomprensibile per molti consumatori). Ecco di seguito un piccolo elenco di alcuni tra gli additivi più "simpatici", o se volete, meno a rischio. La vitamina C (acido ascorbico) viene aggiunta come antiossidante in bibite, birra, frutta secca, gelatine e marmellate, insaccati, latte in polvere; le diverse forme di vitamina C usate sono contrassegnate con le sigle E 300, E 301, E 302, E 303. Come antiossidante in olii e grassi si usa anche la vitamina E (tocoferolo), indicata come E 306, E 307, E 308, E 309. Un tipico gelificante usato per carni e pesci in scatola, nonché in dolci e budini, è l'agar-agar: si tratta di un'alga ricca di sali minerali, contrassegnata con la sigla E 406. La lecitina, utile per combattere i depositi di colesterolo nelle arterie, compare come emulsionante in cioccolato e dolci in genere: la sigla è E 322. L'unico rischio è che si tratti di lecitina da soia OGM, ma purtroppo per il momento non ci sono strumenti per saperlo. Per finire parliamo del betacarotene, precursore della vitamina A: si usa come colorante giallo-arancio, ed è generalmente nominato per esteso.