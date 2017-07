Gli Air sulla Luna

Le Voyage dans la Lune, conosciuto in italiano come Viaggio nella Luna, è il capolavoro di Georges Méliès. Film muto e in bianco e nero, venne girato nel 1902 negli studi della Star Film di Méliès presso Montreuil, alla periferia di Parigi. Fu la prima opera di finzione cinematografica ad avere successo mondiale e, forse, fu anche il primo film a essere piratato, niente di meno che da Thomas Edison, che lo distribuì illegalmente in America, riproducendolo in negativo da una pellicola positiva. Basato liberamente sul romanzo Dalla Terra alla Luna di Jules Verne e su I primi uomini sulla Luna di H. G. Wells, la sua scena iniziale (una navicella spaziale che si impianta nell'occhio di una luna umanizzata) è una di quelle immagini che hanno fatto la storia del cinema, e anche gli Smashing Pumpkins le hanno reso omaggio nel loro video del brano Tonight, tonight. Qualche mese fa, dopo 109 anni, il film è stato restaurato e reso a colori da Lobster Films, Groupama Gan Foundation for Cinema e Technicolor Foundation for Cinema Heritage. Presentato e premiato a Cannes 2011, il film ha poi fatto il giro dei festival cinematografici del mondo. A occuparsi della sonorizzazione di questa nuova rivisitazione di Viaggio nella Luna, sono stati chiamati gli Air, duo francese formatosi nel 1995 proprio non lontano da dove è stato girato il film. Da colonna sonora, gli Air hanno poi deciso di trasformare "A trip to the moon" nel loro nuovo e settimo album da studio. Per la realizzazione hanno anche collaborato con Victoria Legrand, cantante dei Beach House, duo di Baltimora che propone dream pop intimistico. Riguardo al nuovo progetto musicale, Nicolas Godin ha commentato: "Le Voyage Dans Le Lune è senza dubbio più organico rispetto ai nostri lavori del passato. Volevamo che avesse un sound più hand-made, ma che fosse comunque legato agli effetti speciali di Méliès". Ha poi aggiunto: "Amiamo le nuove sfide, e pensiamo che occuparci sempre e solo della nostra musica rappresenti una mentalità troppo ristretta, a un certo punto rischi di trovarti a riscrivere sempre le stesse canzoni...". Il disco uscirà il prossimo 6 febbraio e un'edizione limitata conterrà anche il DVD con la pellicola e le musiche realizzate dagli Air per la sua colonna sonora.