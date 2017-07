Gli antichi e le stelle, ovvero l’archeoastronomia

L'importanza dell'osservazione del cielo presso le popolazioni antiche è stata rivalutata grazie all'archeoastronomia, scienza che studia le conoscenze di astronomia delle popolazioni antiche e le relative connessioni con la vita sociale e religiosa del periodo. L'interesse dell'uomo nei confronti del cielo stellato è iniziato molto prima di quanto si potrebbe immaginare. Per i nostri antichissimi progenitori alzare gli occhi verso le stelle era un fatto perfettamente spontaneo: essi erano completamente integrati nell?ambiente e la notte, allora, era perfettamente buia. Nel paleolitico l'uomo osservava il cielo ed utilizzava ossa, o piccoli ciottoli, per tenere un computo delle fasi lunari. Lo dimostrano le minuziose ricerche di Alexander Marshack, che studiò a fondo numerose ossa incise, rinvenute in Dordogna (Francia). Queste presentavano serie di tacche o di incisioni, in apparenza, prive di senso. Un meticoloso e accurato esame al microscopio permise però di stabilire che tali incisioni non potevano avere un fine decorativo, essendo state realizzate su un periodo molto lungo, con frequenti cambiamenti di utensile. Esse rappresentavano invece un computo. Marshack riconobbe serie di 29-30 incisioni, in accordo con il periodo delle fasi della Luna. Ma la vera esplosione dell'interesse per l'astronomia emerse prepotentemente nel neolitico, periodo che segna il passaggio da una economia di sussistenza ad una economia di produzione; l'uomo primitivo passava cioè da una vita nomade, fondata sulla raccolta e sulla caccia, ad una vita di stanziamento basata sull'agricoltura. La produzione agricola proponeva numerosi vantaggi, quali la possibilità di differenziare l'alimentazione, costituire scorte, stabilire insediamenti fissi e specializzare il lavoro. Però l'agricoltura poneva contemporaneamente il problema di determinare, con sufficiente precisione, la data. Saranno sicuramente stati fatti molti tentativi di stabilire la durata dell'anno attraverso l'osservazione della natura... Informazioni si potevano assumere dal regime dei corsi d'acqua, dalla caduta delle foglie, dalla migrazione degli uccelli, dal letargo di alcuni animali, dalle variazioni di temperatura e di piovosità. Ma tali fenomeni erano troppo aleatori per essere assunti a fondamento di un calendario: infatti, non è assolutamente vero che, per esempio, tra una migrazione, o una muta, di un anno e quelle dell'anno successivo passi esattamente un anno solare. Allora, l'uomo dovette rivolgersi al cielo. Un metodo sufficientemente preciso, utilizzato ancora in tempi più recenti dagli Egiziani, era quello dell'osservazione della levata eliaca di una certa stella. Una stella è in levata eliaca quando si alza dall'orizzonte poco prima dell'alba; in questo modo essa brilla, diventando riconoscibile, ma non si stacca di molto dall'orizzonte, perché presto scompare alla nostra vista, cancellata dalla luce preponderante del Sole. Ogni stella è in levata eliaca in un periodo ben preciso e, quindi, tra due levate eliache successive di una stessa stella trascorre un anno. Lo stesso discorso vale naturalmente per una stella in tramonto eliaco. Ma il metodo più semplice per stabilire la data è quello di seguire il moto apparente del Sole nel cielo, moto che, probabilmente, agli occhi di un uomo neolitico doveva apparire reale. Il Sole sorge verso sud-est nel giorno del solstizio d'inverno. Successivamente, il punto di levata si sposta, raggiungendo, giorno dopo giorno, l'est, ove sorge nel giorno dell'equinozio di primavera. Quindi il punto di levata si sposta sempre più verso nord-est, fino a raggiungere un punto estremo nel giorno del solstizio d'estate. In tale giorno il Sole descrive l'arco più alto dell'anno, per tramontare verso nord-ovest. Successivamente il Sole sorge sempre più verso est, ove si leva nell'altro equinozio, quello d'autunno. Dunque per determinare la durata dell'anno e per stabilire la data era sufficiente seguire con continuità il moto del Sole: una serie di pali infissi nel terreno, e traguardati sempre dallo stesso punto, erano sufficienti a tale scopo. Successivamente, ai pali si sostituirono realizzazioni più stabili e monumentali, quali dolmen e menhir, molti dei quali presentano importanti significati astronomici. In Europa emergono alcune aree ben definite, nelle quali si individuano numerose realizzazioni megalitiche (da Mega=grande e lithos=pietra) astronomicamente orientate.