Gli Arcade Fire omaggiano Lou Reed

Reflektor è il quarto attesissimo album della band canadese degli Arcade Fire, uscito ufficialmente il 29 ottobre ma anticipato a sorpresa due giorni prima dal suo streaming integrale sul canale YouTube della band. In principio, però, fu il brano Reflektor, primo singolo estratto uscito il 9 settembre e accreditato alla band fittizia The Reflektors. Non ci è voluto molto a capire che The Reflektors erano proprio gli Arcade Fire e soprattutto che nel brano insieme a loro compariva il Duca Bianco, David Bowie, la cui collaborazione è stata poi confermata dallo stesso Bowie. Il video che accompagnava l'uscita del singolo in realtà… erano due: uno interattivo (sullo stile dei precedenti: vedi The Wildness Downtown) realizzato da Vincent Morisset a Jacmel, Haiti, l'altro un vero e proprio videoclip tradizionale diretto da Anton Corbijn. Dopo un susseguirsi ininterrrotto di immagini-simbolo e velate da una sorta di esoterismo disseminate a mo' di indizi sia sui social network della band sia fisicamente in giro per il mondo (una è stata anche avvistata vicino al colosseo), teaser, micro-teaser e secret show, il nuovo disco è finalmente arrivato, ha subito raggiunto la vetta nelle classifiche di mezzo mondo ed è stato ottimamente recensito dalle maggiori riviste musicali (Pitchfork, Rolling Stone, Nme, Mojo e altre). Inoltre, il 28 ottobre a ridosso dell'uscita dell'album, gli Arcade Fire hanno deciso di festeggiare la pubblicazione registrando una session dal vivo ai Capitol Studios di Los Angeles per la radio Npr. In scaletta, ovviamente, molti dei brani del nuovo album, ma soprattutto due brevi omaggi al grande Lou Reed, scomparso il 27 ottobre. Ecco l'intera session. L'omaggio si può ascoltare a partire dal minuto 17.00: il brano Supersymmetry è preceduto da un frammento di Perfect Day e chiuso da un accenno di Satellite of Love.