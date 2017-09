Gli articoli sul controvertice FAO

"Vertice Fao: si presenta il Forum della società civile" è il titolo dell'articolo di Barbara Fabiani, di "VITA" on-line. Sommario: "Dal 9 al 13 giugno la società civile internazionale si dà appuntamento a Roma per aggiungere il suo punto di vista al vertice Fao sull'alimentazione. Ma il governo non li vede". La giornalista riferisce della conferenza della società civile sul diritto fondamentale all'alimentazione. I temi trattati e le richieste nel documento riguardano le biotecnologie, la riforma della Politica Alimentare Comunitaria (Pac), il diritto al cibo, i diritti dei lavoratori agricoli, la sovranità alimentare - quest'ultima descritta come "il diritto dei popoli a definire le proprie politiche e strategie sostenibili di produzione, distribuzione e consumo di alimenti che garantiscano a loro volta il diritto all'alimentazione per tutta la popolazione, rispettando le singole culture e le diversità dei metodi contadini, e garantendo a ogni comunità l'accesso e il controllo delle risorse come la terra, l'acqua , il patrimonio genetico (le sementi) e il credito". Sede del Forum, dal 9 al 13 giugno, Palazzo dei congressi (p.le Kennedy - Eur). Il programma completo della quattro giornate è consultabile sul sito www.forumfoodsovereignty.org. In un altro articolo a firma "redazione" di VITA si parla dell'arrivo di almeno 50mila "no-global" a Roma per rivendicare "Terra e Dignità" - le parole del grande striscione che sabato alle 16 ha aperto il corteo. Il corteo è il "contributo propositivo per un'agricoltura sostenibile" del movimento in concomitanza col vertice Fao. Rivendicare "Terra e dignità", dicono gli organizzatori, significa battersi per un'agricoltura "giusta, equa e pulita". Tra loro anche il francese José Bové e l'indiana Vandana Shiva, sostenitrice di una vasta campagna contro i brevetti in materia genetica, esponenti di mille associazioni da tutto il mondo. "VITA" in edicola venerdì scorso pubblicava un grande speciale sul tema FAO e lotta alla fame nel mondo. E' proprio interessante l'iniziativa del Televideo Rai, che ha ospitato per una settimana dieci pagine di "Speciale Vertice FAO" (da pag. 250 in poi), con aggiunte e aggiornamenti giornalieri. Segnaliamo anche l'articolo di Sabrina Morandi su "Liberazione" del 6 giugno: "Appello alla FAO per disincentivare l'eccessivo uso di carne. Contro la fame un altro cibo è possibile". La giornalista riporta, con grinta e giusto piglio, dati e fatti presentati alla conferenza stampa del 5 a Roma: qui ne riportiamo il testo. "Internazionale", il settimanale che recensisce il meglio dai giornali di tutto il mondo, dedica infine la copertina del numero 440 del 7-13 giugno al tema della fame nel mondo, con un esplicito sommario: "Nel 2050 sulla Terra saremo nove miliardi. Per sfamarci tutti non servono gli ogm e non basta l'agricoltura biologica. Bisogna trovare un'altra strada".