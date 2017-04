Inconvenienti e i fastidi della gravidanza: ecco i principali rimedi naturali

Il periodo dell'attesa è spesso accompagnato da una serie di fastidi, più o meno accentuati, per i quali è bene non ricorrere a farmaci, che possono risultare tossici alla salute del nascituro. La fitoterapia, la gemmoterapia e l'alimentazione naturale suggeriscono una serie di rimedi in grado di risolvere tutti gli inconvenienti e i fastidi della gravidanza spesso causati dalla posizione stessa del feto nell'utero o dal surplus di stress che la gravidanza determina.

Fastidi della gravidanza: ecco i rimedi naturali

Nausea

Varicidi ed emorroidi

Gastrite