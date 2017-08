Gli indirizzi utili

AIESEC - La più grande organizzazione internazionale al mondo, apolitica, non profit, basata sullo scambio di studenti e totalmente gestita da studenti universitari. www.it.aiesec.org EBBF - Euroean Baha'i Business Forum, è il forum internazionale di manager e imprenditori che individua nell'applicazione di principi etici Baha'i e nella piena valorizzazione del patrimonio umano i fattori fondamentali del successo delle imprese. www.ebbf.it Tra gli istituti di ricerca segnaliamo: CELE - Centre for Ethics, Law & Economics - istituto di ricerca del LIUC, Università Cattaneo Castellana. www.liuc.it/percorsi/professionista.htm Tra le società di consulenza che hanno intrapreso iniziative nell'ambito dell'etica d'impresa: SEAN - Social & Ethical, Audinting & Accounting Network, realizza sistemi di analisi e rilevazione degli scambi sociali d'impresa e identifica le metodologie più corrette per l'impostazione degli stessi. www.sean.it KPMG - è una delle maggiori organizzazioni professionali mondiali nel settore della revisione e dell'organizzazione contabile e dei servizi alle imprese. www.kpmg.it HOPSCOTCH - agenzia internazionale di comunicazione e consulenza per le aziende. www.hopscotch.it Altri siti dedicati alla Csr, corporate social responobility, sono: GRI - www.globalreporting.org AA 1000 - www.accountability.org.uk SA 8000 - www.cepaa.org Bilancio sociale e GBS - www.bilanciosociale.it www.eticare.it www.avanzi.org www.e-consapevoli.it Alcuni premi nati per riconoscere l'impegno etico delle aziende: Ethic Award - promosso da GDO WEEK, vuole riconoscere e premiare le aziende che si distinguono per progetti e investimenti rispettosi dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. www.equo.it/comunicati.html E per finire, Oscar di bilancio - premio presentazione, redazione e diffusione delle migliori relazioni annuali di bilancio. www.fondazioni.it/info/bacheca_ferpi.htm

