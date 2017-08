Buffa Opera

"Gli insetti confabulano"... Sono i coristi ad aprire la "Buffa Opera" in scena a Milano, con un'ode ai grilli che è pura poesia: "E resteranno i grilli a cantare / quando l'ultima stella sarà spenta / il grillo musico che fa del suo corpo corda e arco / il grillo che i poeti e i morti sanno ascoltare / il grillo con una zampa d'amore e una di pena / il piccolo peccatore, il notturno santo, / quando tutto sarà notte, resterà il canto / né lamento né gioia, né riso né pianto / quando tutto sarà visto, consumato, scoperto / resterà dei grilli l'ostinato concerto." Eccolo Antonio Albanese, entra con uno zampirone gigante... E' la blatta, lo scarafaggio, colui che racconta e rappresenta tutti gli insetti del mondo, quelli fastidiosi, brutti, velenosi, di cui molti farebbero a meno, ma anche quelli belli e considerati utili all'uomo, come l'ape ad esempio. Stefano Benni ha messo in scena il carnevale degli insetti e la blatta ne è l'Arlecchino, umile servitore che porta i saluti del mondo che brulica sotto i nostri piedi e che vola sopra le nostre teste...E noi, padroni della terra, cosa stiamo facendo nel frattempo? Albanese si trasforma ora in ape, ora in farfalla, zanzara o ragno, accompagnato dall'orchestra diretta da Luca Francesconi che ama spaziare dalla musica colta contemporanea, al jazz, al pop, alla lirica. Ogni insetto descrive la propria natura. Lavoratrice stakanovista l'ape, giusto il tempo per un panino col polline tra una commissione e l'altra ..."e noi insetti mai un week-end, del resto come è possibile quando si vive solo un giorno?" La farfalla ha l'accento francese e balla. "12 ore alla grande e poi...trac morti!" (I bambini in sala ridono fragorosamente ndr) E' una farfalla romantica quella di Benni, che alla sera si innamora di una margherita...e che fino all'ultimo attimo di vita si strugge d'amore per lei ...La zanzara: indistruttibile, entra in apnea nelle nostre case e ci punge. Quando finalmente la si schiaccia...ecco il sangue. Che orrore! Ma - la zanzara sottolinea - non fa più orrore il sangue delle bombe intelligenti, delle atrocità degli uomini sanguinari e guerrafondai? Ecco il ragno, velenoso, cattivo. Ma la cattiveria è anche umana, dice. E di nuovo le bombe, che uccidono senza scuse. La blatta rientra ogni volta, tra un insetto e l'altro, per ricordare gli assenti: le libellule, le prime a morire quando si inquina un fiume; le locuste, prodigiose nei loro viaggi, capaci di distruggere interi campi di grano anche se irrorati di pesticidi. Che fanno male solo all'uomo, loro si adattano. Il manifesto ambientalista di Benni è chiara metafora della condizione umana, leggibile, diretto, come solo le cose semplici sanno essere. Ed ecologico, perché gli unici suoi ingredienti sono parole belle, recitazione appassionata e musica di alto livello espressivo. Senza strani additivi, su precisa richiesta dei nostri amici insetti! Paola Magni