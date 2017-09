Gli italiani hanno idee chiare: pi

Nove italiani su dieci chiudono le porte al carbone e aprono al solare, con nuovi incentivi o, meglio, con meno burocrazia. E non solo: sempre nove su dieci vorrebbero "la chiusura delle centrali energetiche piu' inquinanti, a carbone e a olio combustibile". Questi sono i dati che emergono dal nono rapporto "Gli italiani e il solare" realizzato da Ipr Marketing e dalla Fondazione UniVerde di Alfonso Pecoraro Scanio, con il sostegno di Yingli Green Energy Italia e di Sorgenia.



La conoscenza delle varie fonti energetiche appare abbastanza completa

I combustibili fossili più dannosi per il clima sono ritenuti il carbone e il petrolio, tanto che per l'88% degli intervistati sarebbe auspicabile l'introduzione di una carbon tax.



Sono favorevoli agli incentivi per il fotovoltaico l'85% degli intervistati ma è "in forte aumento la percentuale di chi accetterebbe la sostituzione degli incentivi economici con quelli normativi, ovvero con semplificazioni burocratiche". In particolare, 9 italiani su 10 vorrebbero un impianto fotovoltaico sul proprio condominio utilizzando un incentivo pubblico.



Le smart grid restano invece ancora sconosciute alla maggioranza: solo il 7% ne conosce il significato, mentre il 77% degli intervistati non ne ha ancora mai sentito parlare.



Gli italiani più green dei dirigenti

"Gli italiani pensano in modo decisamente più green rispetto alla loro classe dirigente - osserva Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione UniVerde - Emerge una grande determinazione verso una svolta energetica. Adesso più che mai, in un Parlamento caratterizzato da una forte presenza favorevole alla green economy, occorre promuovere questa svolta".



"Il fotovoltaico in Italia sta cambiando con la fine del Quinto Conto energia ed ha ancora molti margini di sviluppo - annuncia Per Fabio Patti, amministratore delegato di Yingli Green Energy Italia - ma siamo di fronte ad un nuovo capitolo, quello dell'era post-incentivi".