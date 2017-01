Global Peace Index: Cos’è l’indice di pace globale e cosa dice il report 2016

Un'economia di stabilità implica il profondo e radicale mutamento di rotta della politica, della scienza e della stessa economia che devono aprire le porte alla democrazia, alle libertà individuali, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alla sicurezza. In una parola, al benessere. Se viene a mancare questa condizione, si arriva inevitabilmente al conflitto e all'uso della forza. Secondo le ricerche del Global Peace Index (Indice Globale della Pace), fondazione privata e indipendente creata proprio per incoraggiare la pace internazionale, non si tratta di assicurare la prosperità universale, ma di garantire ai cittadini di ogni nazione un modello che si fonda su uno standard di efficienza sociale, di giustizia ed economica. Un modello che, per forza di cose, deve essere correlato a modalità di azione efficienti ed eque. Va da sé che questo programma è a tutti gli effetti un progetto politico, che richiede un governo responsabile e all'altezza. Per questo, il Global Peace Index ha elaborato un sistema di valutazione che rappresenta uno dei primi tentativi di misurare i livelli di pace interni alle varie nazioni e, quindi, l'assenza di violenza come indicatore di pace.

Come si elabora il Global Peace Index

I dati del Global Peace Index 2016

Foto in apertura © Sunil Pradhan/NurPhoto via Getty Images