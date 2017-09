Globalizzazione dei consumi

In un mondo tendente alla globalizzazione dei consumi, dei gusti, delle abitudini alimentari esiste una realtà tutta italiana che va controcorrente: è quella delle imprese che fanno qualità della vita. Queste imprese rispondono in modo creativo a una richiesta del consumatore che vuole cibi con una forte identità locale. La cultura del "vivere bene" trova la sua sede naturale "in tavola", e richiede al mercato alimenti sani, sicuri, testati dalla tradizione. Alimenti che si portano dentro la cultura del luogo di provenienza e che comunicano chiaramente con quali modalità sono stati prodotti. Il GDI, Gottlieb Duttweiler Institut, centro studi e luogo di incontro storico dell'industria e del commercio svizzero e Realise, società di consulenza in New Marketing, organizzano per martedì 6 maggio una conferenza dal titolo "Emozioni II - Glocal Food". L'impresa alimentare italiana a Zurigo dovrà riflettere su se stessa. Questi gli interrogativi di base: come può il "luogo" di provenienza rappresentare il valore aggiunto di un prodotto? Come viene controllato lo standard qualitativo dei prodotti locali? Come si creano "community", ovvero gruppi che condividono la stessa passione per il gusto e lo stesso interesse per un "altro"modo di vivere? Come si globalizzano le marche locali? Che ruolo giocano l'ecologia e la bio-cultura nella qualità dei prodotti locali? Relatori: Carlo Alberto Bertozzi, esperto di marketing e direzione generale; David Bosshart, direttore del Gdi e autore di diverse pubblicazioni; Simonetta Carbonaro, giornalista e autrice di articoli e pubblicazioni dedicate al tema della psicologia dei consumi del "design delle relazioni"; Massimo Marcja direttore commerciale e marketing di "Antinori"; Giacomo Mojoli vicepresidente internazionale di Slow Food; Marco Roveda fondatore prima di Fattoria Scaldasole e poi di LifeGate; Antonio Tombolini fondatore di Esperya; Christian Votava consulente ed esperto in "New Marketing"; Giorgio Vozza giornalista, pubblicitario professionista, Presidente di Scuola Coop (Istituto nazionale di formazione delle cooperative di consumatori). Paola Magni