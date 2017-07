Globalizzazione alimentare: il riso

In Asia, che ne è il principale produttore (92% della produzione globale), 8 persone su 10 dipendono direttamente dalla coltivazione del riso. Il riso esiste in natura in numerosissime varietà, annoverate nelle antiche scritture Veda indiane come più di 500.000. Oggi, tuttavia, questa sorprendente ricchezza naturale è in pericolo. La cosiddetta "rivoluzione verde" degli anni Settanta e Ottanta ha iniziato a selezionare la coltivazione di poche varietà, tra le più resistenti e le più produttive; e ora l'attuale "rivoluzione biotech", con la selezione genetica, sta esasperando la ricerca della varietà perfetta, con la conseguente perdita della diversificazione tra le colture. E con gravi danni per i contadini che, come nel caso del riso Basmati, si sono visti sottrarre la possibilità di continuare a coltivare e a commercializzare i loro prodotti tradizionali a causa dei brevetti imposti dalle multinazionali. Il riso Basmati, infatti, profumato e pregiatissimo, è frutto del paziente lavoro di molte generazioni di contadini indiani che non hanno mai pensato di recarsi in un luogo istituzionale per brevettare il loro prezioso alimento. Ci ha pensato invece una multinazionale americana che ha brevettato il riso Basmati sull'intero territorio degli Stati Uniti, obbligando di conseguenza i contadini a pagare tasse di licenza per la vendita e ad acquistare le sementi prodotte dalla stessa azienda. In questo come in altri casi, i piccoli coltivatori, indifesi di fronte ai grandi colossi economici, si trovano ad affrontare situazioni disperate. Promuovere l'autosostentamento dei produttori e salvaguardare le ricchezze ambientali e culturali delle diverse tradizioni è invece l'obiettivo del commercio equo e solidale. Per questo il consorzio Ctm altromercato ha lanciato nel 2000 la campagna "Biodiversità, ricchezza dei popoli", che vuole informare sulle minacce attuali agli equilibri ambientali locali proponendo alcuni prodotti, come riso, quinua e guaranà, quali testimoni concreti di biodiversità naturale e culturale. Per saperne di più: www.altromercato.it/info/campagna.html Il consorzio Ctm Altromercato fa parte della Rete di Lilliput, un insieme di associazioni impegnate a realizzare una globalizzazione dei diritti. La Rete di Lilliput fa parte del Genoa Social Forum. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes