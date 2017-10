GM-Honda: i costi per le fuel cell saranno ridotti entro il 2020

In occasione del SAE 2014 Hybrid & Electric Vehicle Technologies Symposium in California, General Motors ha ribadito l’obiettivo di creare tecnologie insieme al partner di settore Honda per ridurre drasticamente i costi delle fuel cell entro il 2020. GM e Honda hanno siglato un accordo nel luglio 2013 per lo sviluppo congiunto di una nuova generazione di sistemi a idrogeno. Le due grandi case automobilistiche hanno confermato di credere nella tecnologia delle fuel cell a idrogeno come una promettente, possibile alternativa alle forme di propulsione più tradizionali, per contribuire a ridurre la dipendenza dal petrolio. Tuttavia, gli attuali costi della tecnologia sono molto alti e la necessità ovviamente è che diventi commercialmente più valida. L'obiettivo di ridurre i costi è condiviso da Toyota, che ha annunciato l'imminente commercializzazione di un'automobile a idrogeno, da Ford e da Bmw. Come parte della loro collaborazione, GM e Honda hanno annunciato anche d’esser pronte a lavorare con i governi locali per ampliare le stazioni di distribuzione dell’idrogeno. “La partnership tra le due società punta ad abbassare i costi il più rapidamente possibile - ha spiegato Mark Mathias, direttore ricerca e sviluppo fuel cell di General Motors - ma le fuel cell costano molto a causa dei materiali oggi impiegati, per esempio il platino”. Le fuel cell richiedono l’uso del platino per un funzionamento efficiente, ma questo metallo raro e prezioso fa schizzare in alto i costi. La ricerca di un’alternativa sta richiedendo molto tempo, ma sia General Motors che Honda stanno investendo pesantemente per creare prototipi di fuel cell senza uso di platino, o con quantità ridottissime. Grazie al metodo di conversione dell’energia delle fuel cell, le case automobilistiche ritengono che un’auto possa percorrere 500 chilometri con un pieno di idrogeno.