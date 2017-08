Golden Gavi, dalla terra al bicchiere

Le dieci aziende vitivinicole che coltivano Cortese passano attraverso quattro dei comuni della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del Gavi: Serravalle, Novi, Tassarono e Gavi. Se è vero che alla base della qualità dei vini ci sono sempre i vigneti, è la diversa composizione dei terreni, la loro età, la densità di impianto e il microclima che danno alle uve caratteristiche diverse. Ecco perché l'assaggio dei diversi vini è un un'esperienza "didattica". Le differenze sensoriali dei singoli vini vengono "dettati" dal territorio di coltivazione dei filari, quello che i francesi chiamano "terroir". Ogni singola azienda adotta sistemi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, sia in campagna che nelle aziende: alcune, infatti, utilizzano l'energia solare per alimentare la propria produzione. Dalla terra al bicchiere. Le dieci aziende, che coltivano, producono e raccontano il loro lavoro per produrre un grande Gavi, il classico vino che sta bene a tavola tutti i giorni, o quasi. Da servire a 10°C in bicchieri a tulipano. Azienda Vitivinicola Binè Produce un vino dal colore giallo paglierino e con leggeri riflessi verdolini, profumo ampio e delicato supportato dal gusto armonico e da una piacevole freschezza. La particolare composizione calcarea del terreno in cui viene coltivato rende questo vino estremamente gradevole. La Società Agricola La Bollina L'azienda si presenta in una veste rinnovata che fa del binomio tradizione e innovazione la sua filosofia operativa. La tradizione più che decennale ormai consolidata nell'arte della vinificazione si unisce oggi ad una nuova immagine. Castellari Bergaglio Nello scenario silenzioso e verde di Gavi, l'azienda vinicola Castellari Bergaglio si tramanda da quattro generazioni l'amore per la vigna e per i suoi prodotti. Lo sforzo è da sempre unire la qualità del vino alla fantasia e alla personalità dei suoi produttori. Azienda Agricola La Chiara La particolare esposizione dei vigneti e la varietà dei terreni conferiscono al vino una notevole struttura e complessità. I terreni vengono lavorati meccanicamente evitando interventi di diserbo chimico; particolari attenzioni sono poste anche verso le concimazioni e verso i trattamenti con prodotti fitosanitari. Fontanassa La vendemmia viene tutta eseguita manualmente e l'uva viene subito pigiata in maniera tradizionale. Il risultato è un vino dai colori decisi, lucenti e dai riflessi verdi. Il profumo è ampio e complesso grazie alla completa maturità delle uve. Il gusto risulta fresco ma armonico, morbido anche da giovane. Antica Tenuta Giustiniana In questa azienda i diserbi chimici sono banditi come pure gli antibotritici per non avere le benché minime alterazioni di profumi. Le potature secca (quella che si effettua in inverno) e verde (in primavera) vengono effettuate per limitare il numero di grappoli e aumentarne la qualità. Marchese Luca Spinola Produce un vino limpido, brillante, di colore giallo paglierino con accennati riflessi verdi. Gusto ampio, morbido, avvolgente, lungo, fresco e vivo. Il vitigno a bacca bianca ha sempre caratterizzato questa zona nella quale le uve Cortese hanno trovato il loro habitat ideale che ha permesso al vino da esse prodotto di diventare un forte elemento di caratterizzazione del territorio. Azienda Agricola La Mesma Le caratteristiche del terreno e dei vigneti permettono di conferire al vino proprietà e peculiarità singolari. Le uve migliori vengono selezionate e curate con attenzione in ogni fase della lavorazione: dalla raccolta a mano alla spremitura soffice per una produzione limitata che si distingue per l'eleganza dei profumi fruttati e il gusto secco. Il Poggio di Gavi Ogni anno produce una limitata quantità di bottiglie. Il vino è dai colori decisi e riflessi verdi. Al naso profumi di erba fresca, e spezie verdi. Il profumo è ampio e rotondo, in bocca fresco ed armonico. Tenuta San Pietro I vini della Tenuta San Pietro sono coltivati in conversione biologica-biodinamica. Le sue viti sono le uniche prefilosseriche, cioè precedenti la devastante filossera che a fine Ottocento distrusse tutte le viti italiane. Un segnale importante, questo, che garantisce la purezza dei terreni.