Golfo del Messico: quale impatto?

La chiazza di greggio si è estesa su una superficie di oltre 1.500 chilometri quadrati, pari all'estensione della città di New York, misura 130 chilometri nel punto più largo, e si trova ormai a 60 km a sud est dalle coste della Louisiana.

La società petrolifera britannica Bp intanto sta accelerando le operazioni per contenere la dispersione.



Per contenere la marea nera la guardia costiera statunitense sta impiegando quattro robot sottomarini che dovrebbero sigillare la perdita. Il presidente Obama ha dichiarato quest'emergenza una priorità nazionale. L'incendio e l'affondamento della piattaforma, avvenuti per cause ancora da accertare, hanno provocato finora undici vittime tra gli operai addetti agli impianti.



Intanto alcuni familiari delle vittime denunciano presunte violazione di regole di sicurezza.



In particolare nella denuncia presentata presso il tribunale distrettuale della Eastern District viene citato anche il gigante dell'energia Halliburton che poco prima dell'esplosione aveva fatto lavori di cementificazione del pozzo petrolifero. Secondo l'azione legale "questi lavori sarebbero stati fatti con negligenza e potrebbero essere stati all'origine dell'esplosione".



Halliburton, il gigante texano dei servizi petroliferi, è diventato durante gli anni dell'amministrazione Bush uno dei principali contractor del governo nelle operazioni in Iraq e Afghanistan.



Abbiamo sentito l'opinione di Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace in Italia.