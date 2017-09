Google, energia eolica per spegnere 14 candeline

L'energia servirà ad alimentare il data center in Oklahoma. L'accordo tra Google e la Gran river dam authority per la fornitura di energia derivata dal progetto Canadian Hills Wind Power è stato stipulato martedì e il progetto entrare pienamente in funzione entro la fine dell'anno. I server che beneficeranno dell'energia rinnovabile prodotta dal vento si trovano nella Mayes County, a circa 270 km a nordest di Oklahoma City. Con questo acquisto da Canadian Hills, l'energia pulita usata dall'azienda californiana supera i 260 MW.