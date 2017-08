Virginia Raggi ha deciso: sì al Grab, no alle Olimpiadi di Roma

Con il sì al Grab Roma sorride alle biciclette ma non alle Olimpiadi. Il 21 settembre la Capitale ha espresso un grande sì e un grande no. Il sì è il definitivo sigillo per quanto riguarda la realizzazione del Grande raccordo anulare per le biciclette, con la firma del protocollo da parte del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e della sindaca di Roma Virginia Raggi.

Perché la firma di Virginia Raggi sul Grab di Roma è importante

il #Grab sarà la più bella ciclovia del mondo. pic.twitter.com/vG5lOCd7J0 — Graziano Delrio (@graziano_delrio) 21 settembre 2016

Olimpiadi 2024 bocciate, Virginia Raggi: "candidatura da irresponsabili"