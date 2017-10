Granita di gazpacho

Ultimissimo weekend al mare e verdure in frigo che rischiano di venir sprecate? Lavatele e asciugatele, tagliatele a cubetti e riponetele nel congelatore. Quando tornerete potrete frullarle insieme ad olio extravergine, cipolla, basilico, pane e quello che la disponibilità della dispensa suggerisce. Otterrete una buonissima granita che ricorda molto il gazpacho e che potrete servire in pochi minuti. Vi consiglio di utilizzare per questa ricetta pomodori maturi e altri ortaggi di stagione come peperone e cetriolo. Ricetta per 4. Come sempre privilegiate ingredienti biologici o biodinamici. Ingredienti 800g di pomodori 1 cetriolo 1 peperone 1 cipolla 1 fetta di pane raffermo olio extravergine di oliva basilico sale e pepe Preparazione Sfruttate il congelatore per conservare ortaggi preschi di stagione che rischiereste di buttare via perchè troppo maturi o magari perchè avete esagerato con le scorte. Congelate gli ortaggi già lavati e tagliati a cubetti. La base della granita è il pomodoro congelato, gli altri ortaggi possomo essere sia congelati che freschi. Tenete da parte la buccia del cetriolo e tagliatela a striscioline che userete per decorazione. Modulate gli ortaggi come preferite. Togliete le verdure dal freezer. Frullate il pane con qualche cucchiaio di olio extravergine, basilico, sale e pepe e mettete da parte. Frullate le verdure congelate fino ad ottenere una granita e mescolate al pane. Regolate di sale. Completate con la buccia di cetriolo e un goccio di olio extravergine e servite. Lisa Casali