Gravissima scelta dell’UE sulla sicurezza alimentare

Nei mesi scorsi abbiamo assistito alla nascita di un nuovo ente sovranazionale, la prima agenzia europea per la sicurezza alimentare, con sede provvisoria a Bruxelles. La European Food Safety Authority avrebbe ieri scelto il suo primo direttore esecutivo: Geoffrey Podger. Podger è l'attuale capo della autorità inglese della sicurezza alimentare, la UK Food Standards Agency. La FSA inglese è nota in tutta Europa per la tolleranza (se non per l'adesione entusiastica) alla diffusione degli OGM, ed è anche grazie agli uffici della FSA inglese che gli OGM sono sbarcati in Europa: proprio dall'Inghilterra infatti provengono le più numerose domande di immissione nel mercato europeo di nuove varietà di OGM. Podger dovrebbe apparire davanti al Parlamento Europeo prima di essere formalmente incaricato, ma è assai improbabile che quest'udienza possa fargli perdere il posto promesso. Si sa tutto entro il mese.