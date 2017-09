Green carpet talent competition, i finalisti del concorso di moda eco per giovani talenti

Un look che esalti tanto il made in Italy dal punto di vista manifatturiero e del design quanto i valori sociali e ambientali: questo è stato il filo conduttore delle creazioni presentate dai concorrenti in gara al Green carpet talent competition, una nuova iniziativa dedicata ai talenti emergenti e alla sostenibilità della moda, ideata da Eco-Age di Livia Firth in collaborazione con la Camera nazionale della moda italiana (Cnmi). Le ultime selezioni per decretare i cinque finalisti si sono svolte a Parigi sotto l’occhio critico di una giuria di esperti come la direttrice della rivista Teen Vogue, Elaine Welteroth, il presidente e consigliere delegato della Cnmi, Carlo Capasa, l’ideatrice del progetto, Livia Firth, la vice direttrice di Vogue Italia, Sara Sozzani Maino e molti altri esponenti del sistema moda.

Green carpet talent competition, i cinque finalisti

Green carpet fashion awards Italia 2017