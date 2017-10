Greenways: percorsi verdi

Percorsi turistici attraverso territori di rilevanza storica o architettonica, percorsi naturalistici tra valli e boschi, o ancora percorsi urbani alternativi al traffico e dedicati unicamente alle bici e alla mobilità non motorizzata: sono queste per il Gruppo Ferrovie dello Stato le "Greenways" (le Vie Verdi), le vie ecologiche per valorizzare le linee ferroviarie non più in esercizio o scarsamente utilizzate. Sono circa 5.100 i chilometri di linee attualmente non in esercizio, 1.900 di Ferrovie dello Stato e 3.200 delle ferrovie concesse e sono circa 2.700 quelle di Ferrovie dello Stato in esercizio ma poco o non utilizzate, che in futuro potrebbero in parte essere dimesse. Circa il 49% di tali linee può essere destinato a progetti di valorizzazione turistica e naturalistica. Inoltre il 14% delle ferrovie dismesse e sottoutilizzate (1.100 km, di cui 625 km di proprietà delle Ferrovie dello Stato) si trova in centri urbani densamente popolati, dove è potenzialmente più elevata la domanda di percorsi verdi, alternativi al traffico. Sono stati presentati 4 progetti pilota che interesseranno il recupero delle linee ferroviarie dimesse tra Ora e Predazzo e tra Poggibonsi e Colle di Val D'Elsa; la valorizzazione a fini turistici della linea Alcantara - Randazzo con la creazione di una rete di greenways collegata con le stazioni; la riqualificazione della linea Roma-Viterbo nel tratto Valle Aurelia-Monte Mario con la realizzazione di un percorso verde secondo l'approccio del "rail-trail". Con il recupero delle linee dismesse, come dimostrano le esperienze avviate in altre nazioni (Belgio, Spagna e Stati Uniti), e attraverso la collaborazione di numerosi soggetti (comuni, ferrovie, associazioni interessate alla valorizzazione ambientale del territorio), si possono ottenere importanti risultati come la riduzione del traffico urbano e del relativo inquinamento, di miglioramento della mobilità e di nuove forme di turismo sostenibile.