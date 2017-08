Griffonia contro la fame nervosa

Equilibrio psico-emotivo. La griffonia modera le situazioni tensive e nervose, può essere utilizzata per brevi periodi in caso di forte stress ma anche per tempi prolungati poiché esercita una blanda azione antidepressiva. Ottima nell'insonnia persistente e nella difficoltà di concentrazione. Fame nervosa. Mitiga l'appetito compulsivo, la spinta verso il cibo dettata più dall'ansia che dalla vera fame. Favorisce la digestione ed è di grande sollievo nelle forme di tensione al ventre da aerofagia o digestione lenta.

Foto: ©mr-ginseng.com

Immagine di copertina: ©Phameko