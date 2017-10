Gruppo Toyota: 5 milioni di ibride (e di leader)

Il gruppo Toyota Motor Corporation ha svelato i dati relativi alla vendita di auto ibride nel mondo. Da quando è stata messa in commercio la prima (nel lontano 1997) a oggi, ne sono state vendute più di 5 milioni di unità. Per la precisione 5.125.000. Toyota ha deciso di incentrare la nuova campagna proprio sul carattere di leader delle persone che scelgono un'auto ibrida: attenti all'innovazione, all'ambiente, a un nuovo stile di vita. Oggi i modelli ibridi della gamma Toyota e Lexus disponibili sono 20 (di cui uno plug-in) e altri 18 verranno lanciati entro il 2016. Takeshi Uchiyamada, vicepresidente del gruppo, ha voluto ripercorrere le tappe di questo traguardo così: "Sviluppammo la prima generazione di Prius con lo scopo di renderla il veicolo del Ventunesimo secolo e per offrirla come la nostra risposta alla questione ambientale. Dovevamo sviluppare un sistema ibrido partendo da zero e questo ha reso il nostro compito estremamente impegnativo, ma pensiamo di aver raggiunto un ottimo risultato". Un risultato confermato dai dati. Sempre secondo quelli rilasciati dalla casa automobilistica giapponese, i 5 milioni di veicoli ibridi hanno consentito il risparmio di circa 34 milioni di tonnellate di CO2 rispetto alle emissioni che avrebbero causato automobili dalle dimensioni e dalle prestazioni simili, ma a benzina o diesel. Il successo di Toyota è stato raggiunto anche grazie alla sensibilità di noi europei: dal 2000, anno dell'introduzione della prima generazione di Prius nel Vecchio continente, Toyota e Lexus hanno venduto 544.184 veicoli ibridi, oltre il 10 per cento delle vendite globali, 110mila solo nel 2012.