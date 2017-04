Guida alle assicurazioni: massimale, franchigia, bonus malus e legge Bersani

Chiunque possegga un veicolo ha a che farci una volta all’anno: il rinnovo dell’assicurazione. C’è chi resta fedele alla stessa per anni, magari perché l’agenzia è vicina e se ne conoscono gli impiegati, e chi ogni volta si cimenta in un confronto tra più preventivi. Cosa non sempre facile se le coperture offerte non sono le stesse. In questi articoli vogliamo offrire una guida all’abc delle assicurazioni per auto e moto.

Il massimale

Perché è meglio scegliere un massimale più alto

La franchigia e lo scoperto

Classe di merito (o di rischio) e bonus malus: di che cosa si tratta

Attestato di rischio: cos’è?

La classe di merito e la legge Bersani

Come circolare assicurati anche all’estero: la carta verde

Come si valuta la qualità di una polizza e di una compagnia