Guida all’assaggio dell’olio extravergine

“Ciascuno avverte. È in corso un epocale mutamento sociale. Coinvolge appieno l’agricoltura. Il divenire, per certi aspetti rivoluzionario, del comparto olio d’oliva è già iniziato”. Nel 2001, con queste parole Luigi Veronelli, fondatore dell’omonimo Seminario permanente, apriva il suo “Manifesto in progress. Per una nuova cultura dell’olio”. Da allora, la cultura dell’olio extravergine ha fatto grandi progressi in Italia e oggi anche il semplice consumatore, che si sente particolarmente vicino a questo ingrediente simbolo della dieta mediterranea, ne vuole sapere di più.

Il panel test Coi per la classificazione dell'olio

Le fasi dell’assaggio dell'olio

Vocabolario dell'assaggio: scopriamo i termini che descrivono la qualità dell’olio

Corsi di assaggio dell'olio, quali benefici per il consumatore