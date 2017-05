Guida alle assicurazioni. Le coperture alla persona: tutela legale e infortunio al conducente

In caso di un incidente alla guida sono molte le conseguenze che ne derivano. Oltre al risarcimento per danni a persone e cose, coperto dalla RCA (responsabilità civile auto, obbligatoria per tutti i veicoli), possiamo infortunarci noi stessi, o aver bisogno di un avvocato per far valere le nostre ragioni. Per questo esistono due coperture specifiche.

Tutela legale: cos'è e come funziona

Polizza tutela legale: il calcolo del preventivo

Tutela legale. A cosa fare attenzione: massimale, franchigia, esclusioni

La polizza infortunio al conducente: come funziona e cosa copre

Infortunio al conducente: i casi particolari

Infortunio al conducente: quando la polizza è nulla