Putamayo Presents: Gypsy Groove

La commistione in Gypsy Groove è fra quelle più à la page del momento, ovvero la fusione tra musica tradizionale gitana, balcanica, est-europea con hip-hop ed elettronica. Quando il groove (o "tiro") contemporaneo di dj e remixer si unisce all'energia delle bande di ottoni zingare il risultato è esplosivo. Non si pensi però ad un'operazione dozzinale; il gusto non manca, anche se ovviamente dovete essere un minimo predisposti verso le sonorità Rom. Un disco molto divertente e irriverente, da ballare rigorosamente sudati in canottiera e pantalone a zampa!