Halbrad, la curiosa “mezza bici” perfetta per la città

Halbrad significa letteralmente "mezza bicicletta". In effetti sembra una via di mezzo tra un monociclo - per l'aspetto - e una bicicletta. Un'idea tedesca ancora allo stato prototipale ma che potrebbe in futuro far parlare di sé. Per quanto riguarda le ruote Halbrad sostanzialmente ribalta il concetto delle penny-farthing, le bici di una volta con la ruota anteriore più grande: in questo caso è la ruota davanti ad essere piccolina.

Halbrad, le caratteristiche della "mezza bicicletta"