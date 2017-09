Hatha yoga: equilibrio tra “prana” e “apana”

Ha è la lettera attribuita al sole, Tha alla luna. Simbolicamente Ha rappresenta il calore, l'attività, Tha il freddo, la ricettività e tutta quella serie di opposti-complementari che possono riferirsi a questi due poli. C'è inoltre un'interpretazione delle lettere Ha e Tha più interna alla terminologia e ai concetti yoga: Ha simbolizza "prana", quella funzione del Prana cosmico, dell'Energia, che indica "tutti i processi di assorbimento, di presa, di introduzione ad esempio nel corpo"; Tha simbolizza "apana", quella funzione del Prana che indica "tutti i processi di scarto, di lasciar andare, di evacuazione ad esempio nel corpo". L'Hatha yoga indica l'equilibrio tra prana e apana. Le correnti energetiche fluiscono nel nostro corpo secondo particolari modelli, detti percorsi o canali energetici che nello yoga sono chiamate Nadi. Il nostro stato fisico, come il modo in cui pensiamo, sentiamo o agiamo dipende dalla natura e dal funzionamento del passaggio delle correnti di Prana. Qualsiasi funzionamento improprio del corpo e della psiche è dovuto al disturbo nel passaggio del Prana lungo le tracce delle Nadi. Lo Hatha yoga crea e mantiene un equilibrato flusso di energia, liberando le occlusioni che possono insorgere e permettendo così che il flusso pranico venga regolato e indirizzato o fissato in zone particolari, favorendo un buon equilibrio dell'essere.