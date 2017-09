Hatha yoga: le nadi

Le nadi sono i "percorsi", meglio sarebbe dire "modelli", secondo i quali l'energia vitale, prana, scorre nel nostro corpo. I trattati di yoga menzionano 72.000 nadi, tra le quali grande importanza è attribuita a Ida, Pingala e Susumna, i percorsi energetici che scorrono intorno e al centro della colonna vertebrale. Il benessere fisico dipende dall'appropriato flusso pranico lungo le nadi, ma anche i cambiamenti nel modo di pensare, sentire e comportarci, ossia la nostra dimensione mentale e psichica, sono legati all'armonico o disarmonico fluire dell'energia. L'efficace funzionamento del nostro corpo energetico dipende dal libero flusso del prana, in pratica dallo stato di pulizia delle nadi. Quando sopravviene un'imperfezione nelle nadi, questa conduce al malessere o al disordine psicofisico. Lo hatha yoga inizialmente tratta il problema rimovendo il difetto al fine di aprire il passaggio naturale delle nadi per il libero flusso delle correnti praniche. Su questa base dirige poi e regola queste correnti provocando un cambiamento nei loro modelli: nell'hatha yoga si pratica infatti per creare un generale flusso armonico nell'individuo e un equilibrio dinamico dell'energia che favorisca l'instaurarsi dello stato di meditazione.